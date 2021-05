Morte D'Orazio: l'autopsia ha confermato lo schiacciamento del torace. La titolare della ditta indagata per omicidio colposo

(PRIMAPRESS) - PRATO - L'autopsia di Luana D'Orazio, l'operaia 22ene morta mentre stava lavorando il 3 maggio scorso in una ditta tessile a Montemurlo (Prato), ha evidenziato il decesso per schiacciamento del torace. Lo ha stabilito l'autopsia eseguita alla presenza dei consulenti degli indagati dell'inchiesta per omicidio colposo, cioè la proprietaria dell'azienda e il manutentore. Ora gli accertamenti procedono sullo stato dei sistemi di sicurezza del macchinario. Luana era rimasta schiacciata nell'orditoio. - (PRIMAPRESS)