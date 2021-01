Morte Colleoni: arrestato il figlio chef del ristorante di proprietà dell'ex segretario della Lega

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Per l'uccisione di Franco Colleoni, il ristoratore del Bergamasco ed ex segretario provinciale della Lega, è stato arrestato il figlio 34enne. Il giovane,che lavora come cuoco nel ristorante di famiglia,avrebbe ucciso il padre durante una lite sulla riapertura del locale. Il figlio lo avrebbe percosso ripetutamente facendogli battere la testa su una pietra nel cortile di casa dove si trova anche il locale. Ai carabinieri il 34enne ha ammesso la collutazione ma ha detto di non ricordare nulla dell'evento. - (PRIMAPRESS)