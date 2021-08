Morte chef Zamperoni a New York: una prostituta confessa di aver somministrato un cocktail di droghe

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Ha confessato la prostituta di 43 anni arrestata a New York nel 2019 per la morte di Andrea Zamperoni, lo chef lodigiano di 33 anni che lavorava in un noto ristorante nella 'Grande Mela'. Dopo due anni, la donna ha dichiarato alla Corte di Brooklyn di essere colpevole: cioè di aver causato la morte dell'uomo con un cocktail a base di un analgesico oppioide in un motel del Queens. Un altro imputato comparirà in udienza tra un mese.I due sono accusati di altri 3 decessi: 2 turisti e un pensionato, morti per overdose e derubati. - (PRIMAPRESS)