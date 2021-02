Morte Catricalà: oggi l’autopsia sul corpo dell’ex presidente Antitrust ed esame balistico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sulla morte di ieri dell'ex presidente dell'Antitrust Antonio Catricalà, avvenuta nella sua casa di Roma, si sta indagando. Le operazioni di polizia e vigili del fuoco ieri avevano avuto l'obiettivo di recuperare il bossolo del proiettile che lo ha ucciso. Il bossolo o l'ogiva sarebbe finita su un altro terrazzo dello stesso edificio in un appartamento vuoto.. “Gli investigatori sono usciti dal palazzo di via Bertoloni portando diverse buste contenenti sembra documenti acquisiti nel corso del sopralluogo nell’appartamento e anche la pistola usata da Catricalà per togliersi la vita, una Smith&Wesson calibro 38”. Le ragioni dell'eventuale suicidio possono solo, al momento ricollegarsi alle poche parole della moglie che avrebbe evidenziato una sua preoccupazione per uno stato di salute depressivo. - (PRIMAPRESS)