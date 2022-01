Morte bimbo Torre del Greco: fermata la mamma per omicidio colposo

(PRIMAPRESS) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI) - E' stata fermata, con l'accusa di omicidio volontario, la mamma del bimbo di due anni morto annegato a Torre del Greco, nel Napoletano. Dalle prime indagini potrebbe confermarsi l'ipotesi che sarebbe stata la mamma a gettare in mare il bambino per poi togliersi la vita anche lei. Le testimonianze dei fatti accaduti ieri dopo le 22 in località La Scala avrebbero portato gli inquirenti a valutare anche questa pista. Il piccolo, che era lì con la madre, è finito in mare; subito dopo in acqua si sarebbe lanciata anche la donna, e alcuni giovani intervenuti in aiuto. Le indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata sono iniziate dagli interrogatori di testimoni e della madre, poi si procederà anche all'autopsia sul corpo della piccola vittima. - (PRIMAPRESS)