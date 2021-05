Morte Battiato: funerali privati per il cantautore siciliano. Lutto cittadino a Milo

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Funerali privati per Franco Battiato, morto ieri a 76 anni nella sua casa di Milo,sull'Etna. Presenti solo gli amici più cari, i parenti stretti e i musicisti più legati a lui, come Alice e Carmen Consoli. Un pubblico in silenzio davanti all'abitazione del musicista,dove nella Chiesa privata si svolge l'ultimo saluto. A Milo oggi lutto cittadino. "E' una celebrazione in una casa privata, con una veglia di preghiera.Leggiamo un brano del Vangelo,le Beatitudini, che amava molto",ha detto padre Barbarino."Non è morto disperato",ha detto. - (PRIMAPRESS)