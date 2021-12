Morte attore Calissano: probabile decesso per overdose stupefacenti. Già un precedente nel 2008

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le prime indagini per la morte dell'attore Paoli Calissano, rinvenuto senza vita questa mattina nella sua casa di Roma, spingono a confermare il decesso per overdose di sostanze stupefacenti. Paolo Calissano, celebre volto in serie tv di successo come la "Dottoressa Gio", "Linda e il Brigadie- re" e "Vivere". Sul posto sono interve- nuti i Carabinieri. Trovati in casa molti psicofarmaci. Si ipotizza che il decesso sia avvenuto per un'overdose.Calissano, 54 anni, nel 2005 era stato arrestato e condannato a 4 anni per aver ceduto cocaina a una brasiliana deceduta nella sua casa di Genova.Nel 2008,dopo un incidente stradale, risultò positivo alla cocaina. - (PRIMAPRESS)