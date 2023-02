Morte Andrea Silvestrone: è cordoglio nel mondo dello sport paraplegico. Incidente stradale sulla A14

(PRIMAPRESS) - ASCOLI PICENO - È cordoglio nel mondo dello sport per la morte dell'atleta paraplegico Andrea Silvestrone in un tragico incidente stradale è avvenuto questa mattina nella Galleria Castello a Grottammare (Ascoli Piceno) sull'autostrada A14, in direzione Bologna. L'incidente è avvenuto intorno alle 11, all'altezza del km 300, in corrispondenza di un cantiere di lavoro, secondo quanto riportato da Anas, che ha tenuto a precisare che i segnali dei lavori erano correttamente installati e segnalati".

Andrea Silvestrone, 49enne avvocato, atleta affetto da sclerosi multipla, giocatore di tennis in carrozzina, e due dei suoi tre figli, una ragazzina di 13 anni e un bambino di 8 anni sono deceduti nell'impatto. Il terzo figlio di 12 anni, anche lui in auto al momento dell'incidente, è stato trasportato con l'elisoccorso in condizioni gravi in ospedale Torrette di Ancona, dove è tuttora ricoverato con fratture multiple e trauma cranico. Illeso il conducente del tir con cui l'auto si è scontrata. - (PRIMAPRESS)