Morte Alessandro Cascone: avvisi di garanzia per 6 ragazzi. Anche l’ex fidanzatina accusata di bullismo

(PRIMAPRESS) - GRAGNANO - Notificati questa mattina gli avvisi di garanzia per 6 degli indagati nella morte del 13enne di Gragnano, Alessandro Cascone che lunedì scorso si è lanciato nel vuoto dal balcone dell'appartamento dove viveva con i genitori. Tra gli indagati ci sarebbe anche l'ex fidanzatina che potrebbe avere avuto un ruolo nella tragica fina del ragazzo semplicemente non denunciando i messaggi di preoccupazione di Alessandro trovati sul suo telefono. Il nome della ragazza minorenne compare tra i quelli a cui è stata mossa l’accusa di istigazione al suicidio e cyber bullismo. Una relazione con una nuova ragazza, dopo aver lasciato la precedente, avrebbe scatenato – secondo una ipotesi – la reazione dell’ex. In chat e poi dal vivo, Alessandro sarebbe stato vittima di insulti e minacce che lo avrebbero poi portato al tragico gesto. Tra i sei anche 2 maggiorenni, di cui un ragazzo e una ragazza.A condurre le indagini la procura di Torre Annunziata e quella per i minorenni di Napoli. - (PRIMAPRESS)