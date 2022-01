Morta Silvia Tortora (59), la giornalista figlia di Enzo. Fu accanto al padre nel lungo processo giudiziario

(PRIMAPRESS) - ROMA - È deceduta in clinica romana, all'età di 59 anni Silvia Tortora, la giornalista figlia di Enzo Tortora per il quale si è battuta per tutto il tempo dell'inchiesta che vide protagonista il popolare conduttore televisivo. Dopo aver lavorato ad "Epoca", Silvia entrò nella redazione di Mixer nel 1985, il programma di successo di Giovanni Minoli. Nel 2002 ha curato il libro ‘Cara Silvia', una raccolta di lettere che il padre Enzo Tortora ha inviato dal carcere a lei e la sorella Gaia. Nel 2006 ha pubblicato il libro ‘Bambini cattivi: vivi con loro e imparerai ad amare'. Minoli ha anticipato che curerà uno speciale sul lavoro svolto da Silvia Tortora e dalla sua lunga battaglia per una riforma della giustizia mai arrivata. - (PRIMAPRESS)