Morta Eve Babitz, la scrittrice di Hollywood autrice di Buffalo Springfield Again

USA - Morta Eve Babitz, raccontò Hollywood. E'morta a 78 anni Eve Babitz,la musa di Hollywood che ha raccontato gli eccessi del suo mondo negli anni '60-'70, figu- ra di culto per generazioni di lettori. Nel 1963, poco più che 20enne, la foto iconica di Julian Wasser che la ritrae nuda che gioca a scacchi con Marcel Duchamp, in occasione della sua storica retrospettiva al Norton Simon Museum. Ha lavorato nell'industria musicale realizzando copertine di album: la più famosa per "Buffalo Springfield Again". Tra i suoi libri: 'Eve's Hollywood', 'Slow Days, Fast Company,'Sex and Rage'.