Morgese (Interno) a tutto campo su blocco licenziamenti, migranti, “Ius Soli” e ddl Zan

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Spero che vada bene la mediazione sul blocco dei licenziamenti e occorre che le garanzie per i lavoratori ci siano" altrimenti c'è "il rischio di una bomba sociale". Così la ministra Lamorgese. Lo Ius Soli? "Ci vogliono le condizioni politiche,non so se questa sia la legislatura giusta con tanti problemi sospesi".Sull'accordo sui ricollacamenti dei migranti: "Avanti con le trattative con Francia e Germania.Non deve essere accordo a saldo negativo per l'Italia". Ddl Zan? "Credo vada buttata acqua sul fuoco. Chiarimenti possono esserci". È una insolita ministra Morgese a disegnare a tutto campo una serie di focolai di possibile scontro sociale che in questa fase non avrebbero possibilità di un dibattito sereno. - (PRIMAPRESS)