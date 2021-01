Monza: da "Codice Rosso" per violenza femminile alla scoperta di un arsenale di armi. Arrestato un 50enne

(PRIMAPRESS) - MONZA - Un "Codice Rosso" attivato da una donna per maltrattamenti da parte del suo compagno ha portato i carabinieri a scoprire un piccolo arsenale di armi in un garage do Monza. L'uomo, 50enne, era infatti in possesso di un fucile a canne mozze, una mitraglietta e due pistole semiautomatiche, due balestre ed un giubbotto antiproiettile. Oltre alla violenza esercitata sulla donna, i militari hanno arrestato l'uomo anche per il possesso illecito di armi. - (PRIMAPRESS)