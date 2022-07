Monza: arrestata la 47enne finta benefattrice di Bellusco che drogava e rapinava anziani

(PRIMAPRESS) - MONZA - Una 47enne di Bellusco (Monza) è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di aver narcotizzato e rapinato diverse persone spacciandosi per una benefattri e in cerca di offerte per i bambini poveri.Tra le sue vittime, pensionati e tossicodipendenti finiti in ospedale. La donna dovrà rispondere di rapina ag- gravata per aver posto le vittime in stato di incapacità di agire, lesioni personali aggravate, circonvenzione di incapace, detenzione di stupefacenti, uso indebito e falsificazione di strumenti di pagamento. - (PRIMAPRESS)