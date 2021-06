Monteveglio, ragazza uccisa nel bosco: alcune ammissioni nell'interrogatorio di un giovane conoscente

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Eseguito nella notte l'interrogatorio di un giovane facente parte della rete di conoscenze ed amicizie di Chiara Gualzetti, la sedicenne uccisa nel Bolognese e trovata cadavere a Monteveglio, ai margini di un bosco. Il ragazzo,che quella sera aveva un appuntamento con la 16enne, avrebbe fatto alcune dichiarazioni e ammissioni di colpevolezza. L'attività,coordinata dalla Procura per i minorenni e dai carabinieri, si è conclusa in mattinata ma non sono stati ancora diffusi gli elementi raccolti dagli inquirenti. - (PRIMAPRESS)