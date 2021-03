Montecitorio: celebrati i 30 anni del Mercosur, il mercato comune dell'America meridionale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è celebrato, con una cerimonia a Montecitorio, il 30° anniversario del Mercosur, il mercato comune dell'America meridionale che si affianca alla Comunità Andina, alla Comunità Caraibica e al Sistema di integrazione centroamericana. Per iniziativa del Presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, On. Piero Fassino, in occasione del 30° anniversario dell’Accordo istitutivo del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), il 26 marzo 2021, la Segretario Generale dell’IILA Antonella Cavallari, insieme alla Vice Ministra degli Affari Esteri e Delegata del Governo italiano presso l’ IILA Marina Sereni e ai Rappresentanti diplomatici dei Paesi fondatori del Mercosur: l’Ambasciatore di Argentina in Italia, S.E. Roberto Manuel Carlés; l’Ambasciatore del Brasile in Italia, S.E. Helio Vitor Ramos Filho; l’Ambasciatore del Paraguay in Italia e Presidente IILA, S.E. Roberto Carlos Melgarejo Palacios; l’Ambasciatore dell’Uruguay in Italia, S.E. Ricardo Javier Varela Fernández ha partecipato ad una audizione informale presso la Commissione Esteri. - (PRIMAPRESS)