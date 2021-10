Monte Bianco: tre alpinisti bloccati a 4.700 metri sulla via Innominata. Difficili i soccorsi per il meteo

(PRIMAPRESS) - AOSTA - Tre alpinisti sono bloccati sulla via dell'Innominata, a 4.700 m di quota sul Monte Bianco.Uno di loro è in ipotermia La quota a cui si trovano,e il tipo di via sulla quale stanno salendo gli alpinisti,forse finlandesi,non permettono l'intervento di squadre via terra. Allertato il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) di Chamonix, per richiedere l'intervento di un loro elicottero abilitato al volo notturno, ma la missione non è possibile a causa del meteo sul versante francese. Previsto un nuovo tentativo. - (PRIMAPRESS)