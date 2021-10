Monte Bianco: alpinisti in salvo al bivacco Vallot ma uno dei tre è in ipotermia. Si decide sul soccorso aereo

(PRIMAPRESS) - AOSTA - Sono salvi i tre alpinisti finlandesi che erano rimasti bloccati a quota 4700 metri sul Monte Bianco. Hanno raggiunto il bivacco Vallot all'alba. Il Soccorso Alpino Valdostano (Sav) deciderà, in base alle loro condizioni e al meteo, se procedere al recupero in elicottero. Il percorso è stato indicato loro ieri sera dagli operatori del Sav, dalla Centrale unica di soccorso. Uno di loro era in ipotermia. Erano bloccati sulla via dell'Innominata, ed era impossibile l'intervento di squadre via terra. - (PRIMAPRESS)