Montalcino: domani 22 luglio il concerto di Danilo Rea a Jazz & Wine nel Castello Banfi

(PRIMAPRESS) - MONTALCINO (SIENA) - Domani, giovedì 22 luglio, a Castello Banfi, ul palco della XXIV edizione Jazz & Wine di Montalcino, arriva DANILO REA e le sue “Improvvisazione di piano solo”. Uno dei più grandi pianisti italiani, trova nella dimensione in piano solo il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione: con la sua capacità di spaziare su qualunque repertorio, la sua sensibilità musicale, il suo estro gentile e la sua forza creativa, Danilo Rea plasma la melodia schiudendo le porte alle infinite possibilità che si aprono agli ascoltatori. “Io improvviso sempre durante i concerti, odio avere una scaletta – dichiara l’artista - nulla è già deciso: per me un concerto è come un salto in un mondo che ti si apre strada facendo. È un po’ come raccontare una storia, cercando di costruirla parola dopo parola, e trovando spunti per reinventarla ancora, sempre viaggiando melodicamente sul filo dei ricordi comuni”. Jazz & Wine in Montalcino che, con la direzione artistica di Paolo Rubei, nasce dalla collaborazione tra l’azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma ed il Comune di Montalcino, proseguirà poi fino al 25 luglio. - (PRIMAPRESS)