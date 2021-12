Monitoraggio settimanale Covid: Gimbe registra +42% di contagi, +33% decessi. In salita le terapie intensive

(PRIMAPRESS) - ROMA - Contagi +42%,morti +33%, intensive +17% Nei dati settimanali Gimbe sul Covid, netto aumento di nuovi casi (177.257, +42,3%) e decessi (882 e +33%). "Da oltre 2 mesi aumento di nuovi casi e forte accelerazione nelle ultime 2 settimane.Impennata favorita anche dalla rapida e progressiva diffusione di Omicron",dice il presidente Cartabellotta. Sul fronte ospedaliero crescono ancora i posti letto per pazienti Covid, +17% in area medica e +17,3% in Intensiva. Vaccini: 3,7mln di dosi in 7 giorni e +13,8% nuovi vaccinati. Il 40% sono nella fascia 5-11 anni;over 12 in calo. - (PRIMAPRESS)