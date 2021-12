Monitoraggio settimanale Covid: cresce l'incidenza a 155 per 100mila abitanti ma cala l'Rt a 1,20. E' l'effetto vaccino

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cresce ancora l'incidenza settimanale, che passa da 125 a 155 per 100mila abitanti, mentre diminuisce a 1,20 l'indice Rt dall'1,23 della settimana prima. Lo si apprende dal monitoraggio settimanale sul Covid, Iss-ministero Salute. L'occupazione in terapia intensiva sale al 7,3% dal 6,2%,quella in aree mediche al 9,1% dall'8,1%. Aumentano i casi non associati a catene di trasmissione. Una Regione a rischio basso, 20 Regioni e province autonome a rischio moderato. Due sono ad alta probabilità di progressione a rischio, - (PRIMAPRESS)