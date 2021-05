Monitoraggio Covid Iss: è rischio basso in tutte le regioni. Nel pomeriggio nuovi dati della Cabina di regia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tutte le Regioni e Province autonome a rischio basso, nel nuovo monitoraggio Iss-Min.Salute, e tutte con Rt sotto 1. L'Rt medio nazionale segna 0,78 (in calo da 0,86). Anche l'incidenza scende e segna 66 nuovi casi ogni 100mila abitanti, contro i 96 della settimana precedente. Nessuna Regione supera la soglia critica per posti letto in reparto né in Intensiva. Nel pomeriggio dati in Cabina di regia. - (PRIMAPRESS)