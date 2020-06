Mondragone: crescono le tensioni per la "zona rossa" da covid. De Luca chiede l'intervento dell'esercito

(PRIMAPRESS) - MONDRAGONE (CASERTA) - I circa 50 casi di covid riscontrati in alcuni fabbricati dell’ex Cirio, a Mondragone, hanno isolato l’area indicandola come “zona rossa” già da lunedì. Il virus in particolare si è diffuso nella comunità bulgara che si è insediata nell’area da tempo. Le tensioni per lo sconfinamento di alcune persone stanno facendo crescere le tensioni nel Comune. Nella notte sono intervenuti i vigili del fuoco per l'incendio di un furgoncino provocato probabilmente da una bottiglia incendiaria che mostra la preoccupazione che il virus possa diffondersi ancora di più. Il governatore De Luca ha chiesto l'intervento dell'esercito. - (PRIMAPRESS)