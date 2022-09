Mondo di mezzo: la Cassazione conferma le condanne a 10 e 12 anni per Buzzi e Carminati

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Cassazione ha respinto i ricorsi delle difese di Buzzi e Carminati nel processo 'Mondo di Mezzo'. Confermate dunque le condanne del processo d'Appello bis a 12 anni e 10 mesi per Buzzi e 10 anni per l'ex Nar Carminati. I magistrati di Piazza Cavour hanno disposto l'appello ter accogliendo il ricorso della difesa del solo imputato Franco Panzironi. Respinti i ricorsi degli altri 7 imputati. Accolta solo la richiesta di eliminare la misura di un anno di vigilanza per Pucci, Testa, Garrone e Caldarelli. - (PRIMAPRESS)