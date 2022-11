Mondiali Qatar: la protesta della squadra iraniana contro gli abusi del governo di Ebrahim Raisi

(PRIMAPRESS) - QATAR - I calciatori dell'Iran non cantano il proprio inno ai Mondiali di calcio in Qatar contro l'Inghilterra è così si segna ancora di più la spaccatura profonda tra il governo di Ebrahim Raisi e parte del paese. E' in segno di solidarietà alle vittime della repressione nel Paese, dopo l'uccisione di Mahsa Amini ma non tutti i loro tifosi sono d'accordo con i cori di dissenso. In molti hanno mostrato il dito medio, altri il pollice verso. Solidarietà dalla squadra avversaria: i calciatori inglesi si sono inginocchia- ti prima del fischio d'inizio. - (PRIMAPRESS)