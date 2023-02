Monaco, Wang Yi: “La guerra in Ucraina deve finire”. Oggi l’intervento del capo degli Affari Esteri di Pechino alla Conferenza sulla sicurezza

(PRIMAPRESS) - MONACO - "Sulla questione Ucraina la Cina resta dalla parte del dialogo e della pace". Così il diplomatico a Capo degli Affari Esteri cinese Wang Yi alla conferenza sulla sicurezza a Monaco,dove ha annunciato che la Cina presenterà la sua posizione su una soluzione politica. "La guerra in Ucraina deve finire. Siamo molto preoccupati per le crisi che durano nel tempo". "Tutti devono attenersi al principio di sovranità e integrità territoriale,e non deve esserci doppia morale"."La Cina vuole rendere il mondo un posto più sicuro"."Superiamo la Guerra fredda". - (PRIMAPRESS)