Monaco: è caccia a un auto in fuga che ha investito e ferito un gruppo di persone che sono state anche picchiate

(PRIMAPRESS) - MONACO - E' caccia ad un'automobile che ha investito e ferito un gruppo di persone a Monaco di Baviera, in Germania. Gli occupanti della vettura sono poi scesi ed hanno picchiato con violenza il gruppo, per poi darsi alla fuga in auto. Lo riferisce in un tweet la polizia di Monaco. Secondo un quotidiano bavarese l'attacco sarebbe stato mirato. Non ci sono notizie di vittime. E' caccia all'auto in fuga. "Non c'è un pericolo imminente", rassicurano le autorità. - (PRIMAPRESS)