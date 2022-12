Molestie sessuali: nuove accuse per l’attore comico Bill Cosby. Le denunce di 5 donne dopo la riapertura dei termini

(PRIMAPRESS) - USA - Per l'attore americano Bill Cosby ritornano le accuse di molestie sessuali. Questa volta 5 donne hanno denunciato il comico approfittando di una nuova legge dello Stato di New York che ha riaperto per un anno i termini per presentare la citazione. Le donne accusano l'ex 'papà buono' della tv Usa di stupro o di essere sta- te costrette a atti sessuali con lui contro la loro volontà. Quattro accuse risalgono agli anni '80 e '90 quando l'attore era all'apice della fama grazie alla serie 'The Cosby Show' della Nbc che in Italia uscì sotto il titolo 'I Robinson'. - (PRIMAPRESS)