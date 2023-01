Molestie sessuali: arrestato Barcellona il calciatore brasiliano Dani Alves

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il calciatore brasiliano Dani Alves è stato arrestato con l'accusa di abusi sessuali in una discoteca di Barcellona a fine dicembre. Lo ha riferito la polizia catalana alla stampa. Alves -si legge su Mundo Deportivo- si è consegnato ai Mossos d'Esquadra, prima di essere portato in tribunale. La donna che lo ha denunciato ha detto che il giocatore l'ha toccata nelle parti intime senza il suo consenso. Lei ha subito avvertito la security, che ha allertato i Mossos. Alves "non ha fatto niente", lo difende il suo entourage. - (PRIMAPRESS)