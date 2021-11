Molestie in Tv: giornalista palpeggiata in diretta da un tifoso. Aperta una inchiesta

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - La giornalista Greta Beccaglia è stata molestata in diretta tv da un tifoso che l'ha palpeggiata mentre stava raccogliendo interviste dopo la partita Empoli-Fiorentina, per Toscana Tv. Condanne sono state espresse da più parti.L'Ordine Giornalisti Toscana parla di"episodio gravissimo"e "chi era in studio invece di condannare il gesto e il molestatore ha invitato la collega a non prendersela".Solidarietà alla collega dalle Commissioni Pari Opportunità di Fnsi,Usigrai e Giulia.In corso indagini per identificare il molestatore. - (PRIMAPRESS)