Molestie a minori: arrestato a Roma un allenatore di basket con l'accusa di violenza sessuale. Era già recidivo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nonostante già condannato per molestie a minori un allenatore di una società di basket romana era stato lasciato al suo posto. Ed ora è stato arrestato con nuove accuse per violenza sessuale aggravata e continuata. L'uomo avrebbe abusato di un minorenne sfruttando il suo ruolo. C'è da chiedersi chi ha consentito che l'allenatore svolgesse ancora il suo ruolo nonostante la pesante condanna con sentenza irrevocabile che lo aveva colpito negli anni scorsi, sempre per violenza sessuale aggravata in danno di minori in ambito sportivo in altri comuni. L'indagine è stata avviata grazie alla segnalazione di collaboratori della società sportiva, insospettiti da suoi atteggiamenti ambigui con giovani atleti. - (PRIMAPRESS)