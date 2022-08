Mogadiscio: 10 le vittime registrate nell’attacco jihadista di Al Shaabab in un albergo della capitale somala

(PRIMAPRESS) - MOGADISCIO - Sono almeno 10 i civili rimasti uccisi nel corso dell'attacco a un hotel di Mogadiscio, in Somalia, da parte di terroristi del gruppo jihadista Al- Shabaab. Dopo alcune esplosioni c'è stato un violento scontro a fuoco tra le forze di sicurezza e i jihadisti. "Abbiamo fatto irruzione nell'hotel e neutralizzato i terroristi che si erano rifugiati con degli ostaggi in una stanza. La maggior parte delle persone è stata tratta in salvo", ha affermato un funzionario della sicurezza somala. - (PRIMAPRESS)