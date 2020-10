Modena: siglata una convenzione tra la squadra di Rugby 1965 e l'Ospedale Casa di Cura Fogliani per la tutela sanitaria degli oltre 500 tesserati

(PRIMAPRESS) - MODENA - Siglata una convenzione tra Modena Rugby 1965 e l’Ospedale Privato Accreditato Casa di Cura Fogliani di Modena. L’accordo punta a rafforzare ulteriormente l’assistenza fornita in ambito sanitario all’intero staff della società sportiva di Via Collegarola e interessa non solo i giocatori di tutte le categorie, gli allenatori e i preparatori atletici, ma anche i loro familiari. La convenzione interesserà gli oltre 500 tesserati del Modena Rugby 1965, 16 squadre, dal minirugby alla prima squadra, e uno staff tecnico composto da una trentina di persone, tra allenatori ed educatori. “È per noi motivo di soddisfazione aver iniziato un rapporto di collaborazione con Casa di Cura Fogliani, in primo luogo per la completezza e la riconosciuta qualità della struttura. Il nostro desiderio è sempre stato quello di fornire ai nostri tesserati l’opportunità di avvalersi di una tutela sanitaria di prim’ordine e con questo accordo garantiamo ai nostri ragazzi qualità e rapidità nella diagnostica e nel trattamento degli infortuni, oltre all’accesso per loro e le loro famiglie alle diverse specialità mediche presenti nel programma di Casa di Cura Fogliani” ha sottolineato Enrico Freddi, presidente del Modena Rugby 1965. - (PRIMAPRESS)