Modena Motor Gallery: un'edizione di successo sotto il segno delle passioni motoristiche

(PRIMAPRESS) - MODENA . L'edizione non facile di Modena Motor Gallery, la prima in presenza a Modena Fiera, è stata una scommessa vinta da parte degli organizzatori e dello stesso Polo Fieristico. A fare la differenza è stata la qualità dell'offerta con un ventaglio di mostre, eventi ed appuntamenti che sono stati declinati in tutte le forme di espressione del motorismo d'epoca ma anche di quello del futuro come ha dimostrato la presenza di Horatio Pagani, uno dei costruttori più innovativi del panorama automotive.

Auto d'epoca ma strizzando l'occhio a passioni giovani così come è stata interpretata la rassegna dal Circolo della Biella con “La Passione continua … in pista oggi con le macchine di ieri” e il raduno a firma della sezione giovani dell’ Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) che ha scelto Modena e il Motor Gallery per celebrare la Giornata Nazionale del Veicolo con un evento itinerante in Emilia che nella giornata di domenica ha visto la sua conclusione al Motor Gallery di Modena con una gara di regolarità di 60 equipaggi. Applausi e flash anche per il raduno delle Harley Davidson e Custom con un centinaio di moto particolarmente apprezzate per la propria originalità. Tanta gente anche agli incontri presso lo spazio allestito da ACI Storico che ha visto l’intervista di Mario Simoni al grande collezionista e alfista Mario Righini, oltre alla presentazione del corso restauro di Unimore e Cna e del libro “Bolzano Mendola cronoscalate in Alto Adige” di Gianni Tomazzoni.

L’ottava edizione del Motor Gallery, è stata dedicata alla memoria del grande modenese Francesco Stanguellini, per sottolineare il ruolo fortemente identitario dell'area modenese con il mondo dei motori e con le sue eccellenze fatte di artigiani e designer. L’evento è stato organizzato da Vision Up S.r.l. in collaborazione con ModenaFiere S.r.l., in partnership con ACI Storico, Motor Valley Development e BPER Banca, con il sostegno di Camera di Commercio di Modena e Comune di Modena e con la collaborazione di Big Broker Insurance Group, ASI, Circolo della Biella, Musei Ferrari. - (PRIMAPRESS)