Modena Motor Gallery pronta al via. Il sindaco Muzzarelli offrirà le cittadinanze onorarie a Forghieri e Giugiaro

(PRIMAPRESS) - MODENA - Presentata questa mattina la nona edizione del Modena Motor Gallery, la rassegna dedicata ai motori che si svolgerà nei padiglioni di Modena Fiere dal 25 al 26 settembre prossimo. A caratterizzare l'edizione 2021 oltre alla presenza di vetture provenienti dai Musei Ferrari di Modena e dalle prestigiose collezioni private di Righini, Panini, Stanguellini e Pagani, ci saranno gli appuntamenti dei club: la A112 ha scelto il MMG per il suo terzo raduno internazionale. Nel suo saluto nel coros della conferenza stampa, il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, ha anticipato che verranno insigniti della Cittadinanza Onoraria, l'ingegnere Mauro Forghieri, il progettista di auto di Formula 1, direttore tecnico della Scuderia Ferrari dal 1962 al 1971, e dal 1973 al 1984. Sotto la sua guida la scuderia di F1 di Maranello conquistò 7 titoli costruttori e Giorgietto Giugiaro, il designer che diede vita alle linee, tra le tante vetture, della Panda, Lancia Delta e della Maserati Coupè. Anticipazione anche dal Presidente di Aci Sport, Vincenzo Credi, per il Rally Città di Modena programmato per ottobre e valido come finale nazionale. Uno sguardo al forte valore economico determinato dal settore dei motori sul territorio e al loro riconoscimento internazionale, è stato tracciato dal presidente della Fondazione di Modena, Paolo Cavicchioli.

"Gli obiettivi di questa rassegna - ha sottolineato Mauro Battaglia, ceo di Vision Up, la società che ha ideato ed organizzato MMG in collaborazione con Modena Fiere - è di raggiungere e superare i 13mila visitatori già ottenuti nello scorso anno nonostante la grande incognita della pandemia". - (PRIMAPRESS)