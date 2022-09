Modena Motor Gallery: oggi l’apertura della decima edizione della rassegna dei motori d’epoca alla fiera emiliana

(PRIMAPRESS) - MODENA - Bandiera a scacchi oggi per la decima edizione del Modena Motor Gallery nei padiglioni della fiera emiliana in un weekend dedicato al mondo dei motori d’epoca ma con incursioni nelle super sport contemporanee. La rassegna organizzata da Vision Up rende omaggio ai 130 anni della nascita di Tazio Nuvolari con una mostra dedicata al “Mantovano Volante” in collaborazione con la Scuderia Tazio Nuvolari Italia, allestita con una scenografia per sorprendere i visitatori. Tra i motori icona del salone vintage ci sono la Cisitalia, una delle 8 vetture che raccontano il design dell’automotive al museo MoMa di New York e la moto Bianchi bialbero da corsa 350 su cui gareggiò anche Nuvolari. Ma le due ruote hanno uno spazio dedicato alla nostalgia attraverso quello che fu un vero e proprio fenomeno di costume degli anni ‘70; con la mostra “50 cinquantini”. - (PRIMAPRESS)