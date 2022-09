Modena Motor Gallery chiude la due giorni del motorismo d’epoca e del collezionismo internazionale

(PRIMAPRESS) - MODENA - Nonostante il meteo incerto la passione per i motori ha prevalso su tutto spingendo anche gli indecisi a concedersi l'ultima domenica di settembre per visitare il Modena Motor Gallery nei padiglioni della fiera emiliana. I numeri dell'affluenza saranno disponibili nei prossimi giorni ma l'evento secondo gli organizzatori dell'evento, la modenese Vision Up, hanno superato il tetto dei 15 mila visitatori. Il mix di mostre ed esposizione di auto storiche dal passato blasonato come la Cisitalia e la motocicletta Bianchi che furono le protagoniste delle vittorie di Tazio Nuvolari il Mantovano Volante che nella mostra per i 130 anni della sua nascita ha anche mostrato un aspetto inedito del campione: quello di straordinario fotografo sportivo. Ma questa edizione del decennale del Modena Motor Gallery si è anche interrogata sul futuro della conservazione delle auto storiche e collezionismo d'epoca affrontando con Asi e ACI le questioni sulle normative ma anche la necessità di formazione professionale della filiera artigianale tra meccanici, restauratori di interni e sellerie, battilastra e carrozzieri per assicurare la continuità del patrimonio del motorismo internazionale. - (PRIMAPRESS)