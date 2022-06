Modena: confessa la baby sitter del bimbo lanciato dal balcone di una villetta

(PRIMAPRESS) - MODENA - Ha confessato la baby sitter che era stata indiziata per la morte del bambino di 1 anno precipitato dal primo piano di una villetta a schiera a Soliera in provincia di Modena. È la metà mattina di una giornata di caldo insopportabile a Soliera, provincia di Modena, quando il filo dei pensieri nella testa di una babysitter che tiene in braccio un bimbo di poco più di un anno, al primo piano di una villetta a schiera immersa nel verde, prende una deviazione imprevista e irrazionale. Tutto lo stress accumulato negli ultimi mesi, le frustrazioni di una donna laureata che non trova lavoro, il bisogno di attenzioni, si trasformano in un senso di soffocamento insopportabile, al quale reagisce lanciando il piccolo da una finestra alta tre metri da terra.

Lo ha spiegato con queste testuali parole, Monica Santi, 32 anni, residente a Carpi, questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari, Scarpa, rendendo una confessione spontanea in carcere su quanto accaduto il 31 maggio scorso presso la casa della giovane coppia dove lavorava prendendosi cura del figlio, ora in ospedale in gravi condizioni, ma non più in pericolo di vita.