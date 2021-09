Modena: alla mostra-mercato del Motor Gallery il talk con le “lady” al timone dei musei italiani di veicoli storici

(PRIMAPRESS) - MODENA - Il Modena Motor Gallery, la mostra-mercato motoristica aperta oggi nei padiglioni della fiera emiliana (resterà aperta sino a domani 26 settembre), ha dato il via ai suoi eventi in programma nel segno della parità di genere ma addirittura, citando Gabriele D’Annunzio in una lettera inviata al senatore Agnelli: “L’Automobile è femminile”. E non solo nella semantica ma anche nell’impegno, come ha dimostrato il talk condotto da Matteo Panini in apertura del MMG, di tre donne impegnate a promuovere la cultura del motorismo storico. Maria Bussolati del Museo MilleMiglia, Mariella Mengozzi del Museo Nazionale dell’Automobile e Silvia Nicolis del Museo Nicolis, sono alla direzione di tre più importanti contenitori espositivi della storia dell’automobile. “Un patrimonio nazionale di grande valore - ha detto Mengozzi - che tuttavia deve fare i conti costantemente con i budget. Confidiamo nei prossimi mesi in un progetto che potrebbe essere inserito nei fondi del PNRR”. Colmare un vuoto generazionale nella cultura dei veicoli storici è invece, l’impegno dichiarato di Maria Bussolati. “Avvicinare sempre di più i giovani ed evitare che la circolazione di veicoli d’epoca sia sempre più difficile, è anche l’obiettivo primario della Commissione Cultura della Fiva”. Obiettivi condotti con tenacia come quello di Silvia Nicolis che ha ereditato dal papà Luciano una invidiabile collezione di auto: “La mia più grande soddisfazione è stato poter raggiungere il pareggio di bilancio nella gestione del museo”. Alle tre donne dei “Musei”l’omaggio del Modena Motor Gallery per l’impegno profuso ad alimentare quella straordinaria storia della creatività e genio italiano. - (PRIMAPRESS)