Modena: a Sassuolo una donna 89enne sbranata da due cani Amstaff in una villetta

(PRIMAPRESS) - MODENA - Una 89enne entrata per errore nel cortile di una villetta è stata sbranata da due cani Amstaff ed è deceduta. Il fatto è avvenuto a Sassuolo, in provincia di Modena.Il cancelletto d'ingresso al cortile era solo accostato, e i cani avrebbero aggredito l'anziana davanti a una delle figlie dei proprietari che attendeva il rientro di sua madre. Da chiarire il motivo per cui la donna sia entrata nel cortile.L'89enne avrebbe eluso la sorveglianza della badante e sarebbe uscita in strada. Sul posto polizia scientifica e medico legale. - (PRIMAPRESS)