Moda: morto lo stilista giapponese Issey Miyake (84), sopravvisse alla bomba di Hiroshima

(PRIMAPRESS) - TOKIO - E' morto a 84 anni lo stilista giapponese Issey Miyake. Nato a Hiroshima e sopravvissuto all'età di 7 anni agli effetti devastanti dell'atomica lanciata dagli Usa, studia in Giappone e poi va a Parigi e in Usa. Torna a Tokyo nel 1970 e apre il suo atelier. Ha disegnato l' iconico maglioncino nero di Steve Jobs e creato il profumo Eau d'Issey (gioco di parole col francese 'Odyssée'). Compasso d'Oro 2014 per le lampade IN-EI. - (PRIMAPRESS)