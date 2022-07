Moda: i 90 anni di Valentino Garavani a Trinità dei Monti. Lì dove tutto nacque: the Beginning

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'8 luglio di Roma che si colora con il più famoso rosso della moda internazionale quello di Valentino haute couture. Sfila questa sera a Roma, tra la scalinata di Trinità dei Monti e piazza Mignanelli, nei pressi della prima sede storica della maison fondata negli anni '50 da Valentino Garavani.

The Beginnnig è il titolo di una festa per i festeggiamenti per il 90esimo compleanno dell'imperatore della moda. Saranno 200 modelle a raccontare la storia del grande brand. Dopo Piazza di Spagna la grande festa si trasferisce alle Terme di Caracalla dove sono attesi gli ospiti dell'evento da Anne Hathaway ad Anne Wintour, direttrice della prestigiosa rivista Vogue America. Tribuna vip intorno alla Barcaccia per godersi la sfilata delle cento modelle lungo la scalinata e sedute per gli studenti delle scuole di moda invitati eccezionalmente in piazza Mignanelli. Dopo piazza di Spagna, andrà in scena una serata di gala alle Terme di Caracalla per 200 invitati dove sono attese star internazionali del cinema e della musica. Nei prossimi giorni saranno aperti al pubblico gli archivi Valentino (dal 1950 al 1973) in piazza Mignanelli. - (PRIMAPRESS)