Mobilità tra comuni: dalla Lega all'Anci, la richiesta di deroghe per Natale e Capodanno per rimuovere paradossi topografici

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si fa sempre più largo l’ipotesi di un decreto per stabilire alcune deroghe alla mobilità tra comuni che erano state previste con l’ultimo Dpcm per il Natale. Il premier Conte, ancora impegnato nel Consiglio europeo a Bruxelles, ha sentito ieri sera al telefono anche il leader della Lega Salvini e ora potrebbe confrontarsi con i capi delegazione, anche alla luce delle divergenze emerse tra i partiti di maggioranza. Una richiesta arrivata anche dal presidente dell’Anci Decaro come scrive in una nota il vicepresidente vicario dell’associazione dei Comuni, Roberto Pella. “Consentire il ricongiungimento familiare di chi vive a pochi chilometri di distanza ma in Comuni diversi sarebbe una dimostrazione di ascolto da parte del Governo”. La richiesta trasversale è probabile che inciderà favorevolmente per risolvere anche una serie di situazioni paradossali in cui a creare il confine è solo una strada, un marciapiede o come nel caso di un albergo nel padovano di un’ala all’altra della struttura perché insiste su due comuni diversi. - (PRIMAPRESS)