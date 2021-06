Mobilità frontalieri: Speranza firma un’ordinanza che elimina la misura di tampone o quarantena per spostamenti entro le 24 ore

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non ci sarà bisogno di tampone o di quarantena per chi rientrerà nel territorio nazionale dopo una permanenza inferiore alle 24 ore in località estere situate a una distanza non superiore ai 60 chilometri dal proprio luogo di residenza o di domicilio. Un'ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute Speranza che resterà in vigore fino al 30 luglio e che sarà applicata alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano. Lo scopo è di agevolare gli spostamenti di chi lavora oltreconfine. - (PRIMAPRESS)