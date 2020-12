Mobilità di Natale: anche la Fondazione Gimbe prende posizioni per un lockdown totale

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - L’Italia ancora sospesa in attesa della decisione del Governo circa le nuove misure anti-Covid che verranno adottate per il Natale. Dal mondo scientifico arriva un coro unanime per un lockdown totale anche se con qualche lieve distinguo. A rafforzare le posizioni per l’ulteriore giro di vite in considerazione di una curva epidemica ancora troppo sostenuta, è la Fondazione Gimbe, l’organizzazione bolognese indipendente che promuove le migliori evidenze scientifiche. “La serrata di Natale è inevitabile se vogliamo evitare la terza ondata". Così la Fondazione Gimbe nel monitoraggio sulla settimana 9-15 dicembre. "La discesa dei contagi è troppo lenta e i decessi nell'ultimo mese sono oltre 20mila”. Un dato che posizione l’Italia al 1° posto in Europa. II rallentamento della pressione sulle terapie intensive, non è ancora fortemente consolidato e ciò "non lascia spazio a grande entusiasmo". In 10 Regioni i pazienti Covid in reparto sono oltre il 40% del totale e in altre 14 sono oltre il 30%. - (PRIMAPRESS)