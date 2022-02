Misure Covid: via la mascherina con il calo del Rt da 0,93 e o,89. A rischio alto solo 4 regioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da oggi 11 febbraio cade la misura dell'obbligo della mascherina all'aperto nelle zone bianche. E' un primo segnale verso un progressivo calo dell'incidenza del Covid. Il monitoraggio settimanale dell'ISS-Ministero della Salute, infatti, ha registrato un calo del Rt da 0,93 a 0,89 e quello dell'incidenza da 1.362 a 962 nuovi casi ogni centomila abitanti. In diminuzione i ricoveri per Covid: 13,4% l'occupazione in Intensiva (era 14,8%) e 26,5%, -3 punti, in reparto. Aumenta il numero di casi individuati con tracciamento e/o tamponi, calano quelli sintomatici (da 38 a 33%). A rischio alto 4 Regioni/Prov.autonome, una a rischio moderato,basso le altre.

Tutte le regioni risultano in discesa tranne la Sardegna. L’incidenza più alta si registra nella provincia autonoma di Bolzano, seguita da Marche, Veneto, Friuli e Abruzzo. La Sardegna è l’unica a salire; l’incidenza più bassa è in Calabria con 588,4 casi per 100 mila abitanti. Questo significa che non dovrebbero esserci cambiamenti di colore tranne che per la Sicilia che ha dati da zona gialla da tre settimane e che, dunque, dovrebbe lasciare l’arancione. - (PRIMAPRESS)