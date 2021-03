Misure Covid: venerdì 11 il Consiglio dei Ministri potrebbe adottare nuovi provvedimenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà il Consiglio dei Ministri di venerdi 12 marzo a prendere le decisioni sulle misure urgenti da adottare per contenere la diffusione del virus che sta nuovamente mandando in collasso le strutture ospedaliere per mancanza di posti letto. La riunione tenuta questa sera a Palazzo Chigi tra i rappresentanti del governo e quelli del Comitato tecnico-scientifico sull'emergenza Covid hanno fatto il quadro della situazione. Nella giornata di domani saranno esaminati ancora altri parametri con le regioni e le province autonome ma si fa sempre più inevitabile l'adozione di chiusure in alcune regioni dove il virus con le sue varianti sta galoppando. - (PRIMAPRESS)