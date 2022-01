Misure Covid: rinnovo decreto mascherine e discoteche nel CdM di domani. Gestori: “Fateci aprire per S.Valentino”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mascherine e discoteche saranno al centro del Consiglio dei Ministri di domani. L'obbligo delle mascherine scade il 31 gennaio e più fonti di governo ritengono "probabile" che venga rinnovato. Sul tavolo probabilmente anche il tema delle discoteche per le quali sembra che il Cts voglia chiedere di prorogare lo stop per un altro mese. Dai sindacati delle discoteche arriva la richiesta di poter aprire per San Valentino. - (PRIMAPRESS)