Misure Covid: nel CdM di oggi estensione Green Pass, obiettivi del Pnrr e quarantene a Scuola

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questo pomeriggio alle 16,30 è previsto un nuovo Consiglio dei ministri dopo quello di lunedì. Dalla riunione dovrebbe arrivare un altro decreto che comprende sia la proroga dell’estensione dei 10 giorni della mascherina e della validità della certificazione verde per chi ha tre dosi, fino alle norme per la quarantena di studenti e docenti. Draghi ha anche annunciato che verranno analizzati gli obiettivi per il Recovery Plan 2022.

Tra gli argomenti che verranno trattati nel Cdm, oltre proprio alle quarantene a scuola, ci saranno la proroga dell’obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche, l'estensione della validità del Green Pass per chi ha fatto il booster e altre questioni, tra cui il Pnrr.

Il decreto darà copertura normativa all'ordinanza per la proroga dell’obbligo delle mascherine all'aperto e della chiusura delle discoteche per altri dieci giorni, quindi fino al 10 febbraio, decisa dal Consiglio dei ministri di lunedì scorso.

Tra le questioni aperte c’è anche quella della durata del Green Pass per chi ha fatto la terza dose di vaccino. L'ipotesi sul tavolo prevederebbe una durata illimitata del certificato verde, fatte salve nuove situazioni di carattere sanitario e in attesa che Ema e Aifa decidano su un'eventuale quarta dose. - (PRIMAPRESS)