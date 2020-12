Misure Covid Natale: no a ricongiungimenti. Si discute ancora per un solo figlio di genitore che vive solo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Quella che era una delle misure più attese per molte famiglie che vivono a distanza per motivi di lavoro, non è arrivata. Nel Cdm notturno non è passata la richiesta di permettere i ricongiungimenti familiari. In queste ore, l'incontro Governo-Regioni potrebbe inserire una finestra per la circostanza di un solo figlio, di visitare un genitore che vive solo. Ci si potrà muovere per tornare alla propria residenza, o domicilio o semplice "abitazione" e per "situazioni di necessità",che dovranno essere meglio dettagliate. Ma no spostamenti tra Regioni dal 21/12 al 6/1,e tra Comuni il 25 e 26/12 e il 1°gennaio Duro confronto su possibili deroghe,con IV per una linea più morbida. Concessa la possibilità, invece, di accedere alle seconde case, purché nella Regione di residenza. - (PRIMAPRESS)